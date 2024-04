Endspurt für Plärrer und Dult – und vieles mehr: Das ist am Wochenende los

Vom 12. bis 14. April ist in Augsburg einiges geboten. Plärrer und Dult laden ein, die Straßenbahnwerkstatt öffnet und die Vogelwelt an der Wertach wartet auf Besucher.

Das Wetter am Wochenende wird wieder gut. Nicht mehr ganz so heiß, also perfektes Plärrerwetter. Noch bis Sonntag dauert die große Sause, die vielleicht einen neuen Besucherrekord erreichen könnte. Für wen das eher laute Volksfest nichts ist: Keine Sorge, es gibt genügend Veranstaltungen zwischen 12 und 14. April, bei denen die so oft ersehnte Ruhe nicht gefährdet ist.

Sensemble oder Märchenzelt: Was am Wochenende auf die Bühnen kommt

Premiere feiert das Sensemble am Samstag, 20.30 Uhr, im Haus an der Bergmühlstraße. Das Stück heißt „Furor“ und erzählt vom OB-Kandidaten Braubach im Wahlkampf , einem Autounfall und einem Gespinst von Lügen. Weitere Infos unter www.sensemble.de

Am Sonntag, 18 Uhr, wird das Stück „Die Jüdin und der Kardinal" in der Brechtbühne gezeigt. Es beruht auf einer wahren Geschichte aus dem Jahr 1935 über die aus Augsburg stammende Lotte Eckhart. Karten und Infos unter www.staatstheater-augsburg.de

„Momo" von Michael Ende wird am Sonntag, 15 Uhr, im Umweltbildungszentrum am Dr.-Ziegenspeck-Weg 6 beim Botanischen Garten gespielt. Geeignet für Kinder ab zehn Jahren, Infos unter www.jt-augsburg.de

Im Märchenzelt an der Sommestraße (hinter dem Abraxas) werden am Freitag, 20 Uhr, „Märchen aus Japan" erzählt und am Samstag gibt es für Kinder (ab drei Jahren) um 10 Uhr „Mitmachgeschichten aus dem Märchensack". Infos und Tickets unter www.maerchenzelt.de

Auch im Abraxas an der Sommestraße gibt es Theater. „Vom Einhorn Adelmar" erzählt am Sonntag, 15 Uhr, das Klexstheater.

Romantische Klavierquartette hat das Seraphin Trio unter Leitung von Wilhelm F. Walz im musikalischen Gepäck. Zu hören am Sonntag, 17 Uhr, im Rokokosaal der Regierung.

Ein Benefizkonzert zugunsten der Restaurierung der Steinmeyer Orgel steht am Sonntag, 17 Uhr, in der Hessing Kirche St. Johannes in der Wellenburger Straße auf dem Programm. Bei der Abendstunde mit Bach und Cello spielt Michail Uryvaev. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.

Lieder aus der Ukraine mit dem Chor „Mavka" sind am Sonntag, 11 Uhr, im Holzerbau an der Neuschwansteinstraße zu hören.

Am Wochenende 12. bis 14. April gibt es in Augsburg viel Rock und Pop

„Bridge Over Troubled Water“, ein unvergessener Song von Simon & Garfunkel. Das Duo Graceland erweckt diese Musik am Samstag, 20 Uhr, im Parktheater am Gögginger Klausenberg wieder zum Leben. Tickets und Info unter www.parktheater.de

„A Tribute to Depeche Mode" heißt es am Freitag, 19.30 Uhr, in der Kantine am Kö. „Forced to Mode" entern die Bühne. Infos unter www.musikkantine.de

Sie will eine der „ehrbarsten Augsburger Traditionskapellen" sein. Steve Train's Bad Habits ist am Freitag, 21 Uhr, in der schrägen Haifischbar in der Spitalgasse zu erleben.

Auf ihrer Trommeltour geben am Sonntag, 19.30 Uhr, Ubuntu und Shinwa-Taiko im Abraxas an der Sommestraße ein Konzert.

Das Bombig in der Gubener Straße hat nicht nur einen großen Grill, sondern auch Bands, die dort gerne spielen. Am Freitag kommt Sixtreme mit Klassikrock und am Samstag die Psyhonauts mit Hoochie Coochie Trash. Beginn 20.30 Uhr. Infos unter www.bombig-augsburg.com

Sozusagen neben dem Bombig, im Rimo.DanceArt an der Gubener Straße 11, spielen am Samstag ab 20 Uhr „Lords of Dixie". Was? Dixie!

Eine Boogie Woogie/Rock'n'Roll Tanzparty steigt im Hep Cat Club in der Viktoriastraße. Für den richtigen Rhythmus sorgen „Black Ball Boogie" aus Italien.

„Das bisschen Content" zerlegt Friedemann Weise mit seiner Show am Samstag, 20 Uhr, im Kulturhaus Kresslesmühle in der Barfüßerstraße.

Der Osterplärrer 2024 war bisher für die Aussteller ein Erfolg. Am Sonntag, 14. April, dreht sich vorerst letztmals das Karussell. Foto: Silvio Wyszengrad

Vom Plärrer zur Party: Das ist am Wochenende in Augsburg los

„Dirndl, Beer & Beats" heißt es am Freitag und Samstag ab 23 Uhr im Barfly an der Maximilianstraße.

Auch das Kesselhaus an der Riedinger Straße lädt am Freitag und Samstag zur „After Plärrer Party" ab 23 Uhr.

In der Rockfabrik an der Piccardstraße ist das Motto am Samstag: „Mama loves Rofa". Start ist um 20 Uhr.

Was am Wochenende 12. bis 14. April sonst noch geboten ist