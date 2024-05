Willy Astor und Japanisches Frühlingsfest: Tipps fürs Wochenende

Das Wochenende vom 10. bis 12. Mai bietet in Augsburg jede Menge, unter anderem das Frühlingsfest im Botanischen Garten. Und am Freitag eine Partynacht für Mütter.

Am Sonntag ist Muttertag. Nur nix falsch machen. Es soll ja Mamas geben, die sich nichts aus Blumen machen, aber ein Gläschen Schampus bevorzugen. Fest nachdenken, was wirklich gut ankommt. Vielleicht ein gemeinsamer Ausflug? In Augsburg gibt es zwischen 10. und 12. Mai jede Menge Gute-Laune-Termine.

Am Sonntag lockt das Japanische Frühlingsfest in den Botanischen Garten. Es ist mit großem Besucherandrang zu rechnen. Foto: Michael Hochgemuth

Musik, Theater und was zum Lachen: Das ist am Wochenende in Augsburg los

„Furor“ heißt das Stück, das am Freitag und Samstag, 20.30 Uhr, im Sensemble zu erleben ist. Es geht, ganz aktuell, um Wahlkampf und einen Unfall. Infos und Karten unter www.sensemble.de

Reimer und Sänger, der nach dem Deutschen Reimheitsgebot arbeitet, das ist Willy Astor. Mit seinem Programm „Reimat und Lachkunde" kommt er am Freitag, 20 Uhr, in den Kongress am Park. Es gibt noch Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

„Brecht goes Barock". Dahinter verbirgt sich ein Konzert, das genreübergreifend einen Bogen spannt von der Musik bis zu Bertolt Brecht. Zu hören am Freitag, 19 Uhr, im Leopold Mozart Haus an der Frauentorstraße. Karten sind dort erhältlich.

Ein Klassikkonzert mit Marie Tremblay-Schmalhofer und Klaus Wladar erwartet die Gäste am Sonntag, 19 Uhr, im Westhouse an der Alfred-Nobel-Straße. Mit der Liebe als Mittelpunkt.

„Greg ist Back" ist am Freitag, 20 Uhr, im Parktheater das Motto. Dahinter steckt a-Capella XXL, das heißt: 40 Stimmen, ein Beatboxer und ein Chorleiter interpretieren Pop-, Rock-, Hip-Hop-, R'n'B- und Jazz-Songs. Am Samstag, 11. Mai, 20 Uhr, gibt es eine Opernnacht mit dem Salon-Orchester Frank Lippe, unter anderem mit Sophia Brommer, Alejandro Marco Buhrmester und Zurab Zurabishvili. Infos und Tickets unter www.parktheater.de



„Hoffnungsklänge - tröstliche Vokalmusik" verspricht das Vokalensemble Vox Augustana am Sonntag in der St.-Anna-Kirche ab 18 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.

Sieben Tönchen auf einen Streich, geeignet für Kinder ab fünf Jahren, stehen bei KlingKlangGloria am Sonntag, um 11 und 14 Uhr im Kindertheater im Abraxas an der Sommestraße auf dem Programm.

Was immer „Liebeslieder zum Entlieben" sind, Anna Piechotta singt diese am Samstag, 20 Uhr, in der Kresslesmühle. Am Sonntag, lädt der Philharmonia Musikverein München zum „Griechischen Liederabend" ab 18 Uhr. Infos und Tickets unter www.kresslesmuehle.de

Was sonst noch in Augsburg los ist am Wochenende 10. bis 12. Mai