Reifen wechseln beim Auto: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt?

Jetzt schon Sommerreifen oder doch lieber noch Winterreifen? Wann Sie Ihre Autoreifen wechseln sollten, lesen Sie in diesem Artikel.

Gefühlt wurden die Winterreifen erst angebracht, schon ist wieder Zeit für Sommerreifen. Denn Winterreifen sind nicht für die Fahrt auf warmen Straßen gedacht - und Sommerreifen wenig geeignet für Fahrten auf schneebedeckten Straßen. Wann die Reifen gewechselt werden müssen, lesen Sie in diesem Artikel.

Auto: Wann sollte man seine Reifen wechseln lassen?

Wer seine Autoreifen wechseln muss, aber nicht weiß wann, kann sich eine kleine Gedächtnisstütze merken: Von O bis O.

Denn etwa von Ostern an bis Oktober sollte man mit Sommerreifen fahren. Ab Oktober bis Ostern sind dann die Winterreifen dran.

Der ADAC empfiehlt übrigens, den Radwechsel von Experten in der Werkstatt durchführen zu lassen. Denn diese erkennen kleinere Mängel an den Reifen oder wissen, ob ein Reifen ausgewuchtet werden muss oder nicht.

Übrigens: Auch Öl muss bei Autos regelmäßig gewechselt werden. Dabei sollte der Ölfilter nicht vergessen werden.

Auto: Reifen nicht gewechselt - Welche Strafe droht?

Laut dem HUK Autoservice gibt es kein entsprechendes Gesetz, das besagt, dass Sommerreifen entsprechend im Sommer und Winterreifen im Winter am Auto montiert sein müssen. Allerdings gibt es eine sogenannte situative Winterreifenpflicht. Diese ist in Paragraf 2 Absatz 3a der Straßenverkehrsordnung geregelt und besagt, dass in bestimmten Situationen Autos nur mit Winterreifen fahren dürfen.

Die situative Winterreifenpflicht gilt laut dem Versicherer übrigens nicht nur bei schneebedeckten Straßen, sondern auch bei Schneeglätte, -matsch, Glatteis, Reif- oder Eisglätte. Folgende Bußgelder drohen, wenn die Polizei sie in einer entsprechenden Situation mit Sommerreifen kontrolliert:

Fahrt mit Sommerreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen: Ein Punkt in Flensburg sowie 60 Euro Bußgeld.

Ein Punkt in sowie 60 Euro Bußgeld. Wenn dabei andere Verkehrsteilnehmer behindert werden: Ein Punkt in Flensburg sowie 80 Euro Bußgeld.

Ein Punkt in sowie 80 Euro Bußgeld. Wenn dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden: Ein Punkt in Flensburg sowie 100 Euro Bußgeld.

