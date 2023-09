Brand in Flüchtlingsunterkunft: 24-Jähriger schwer verletzt

24-jähriger Bewohner ist bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Ludwigsburg schwer verletzt worden.

Der Mann musste reanimiert werden und kam anschließend in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Freitag mit.

Ein Bewohner hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Brand in einem der Zimmer der Unterkunft in Pleidelsheim gemeldet. Beim Eintreffen stellten Polizei und Feuerwehr fest, das der betreffende Container unverschlossen war und sich im Innern starker Rauch entwickelt hatte. Dort entdeckten die Einsatzkräfte dann die leblose Person.

Laut derzeitigen Ermittlungen war das Feuer auch in dem Container ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar, ein Verschulden Dritter konnte jedoch ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt, das Zimmer ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

(dpa)