Zwei Tote nach Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 14 sind am Montag nördlich von Sulzbach an der Murr zwei Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Polizei in Aalen am Abend mitteilte, geriet ein 62-Jähriger mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto einer 21-Jährigen. Beide starben noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war stundenlang komplett gesperrt und sollte erst am späten Abend wieder für den Verkehr freigegeben werden.

(dpa)