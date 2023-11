Südzucker rechnet mit starkem Herbst

Wegen einer starken Entwicklung des Zuckersegments rechnet Südzucker für das laufende Geschäftsquartal mit einer deutlichen Ergebnissteigerung.

Das operative Ergebnis des dritten Quartals (per Ende November) dürfte deutlich über dem Vorjahreswert von 220 Millionen Euro liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit.

Für optimistischere Aussagen zum Geschäftsjahr 2023/24 reichte es nicht, der Vorstand bestätigte die bekannte Prognose. Auf Jahressicht erwartet Südzucker einen Konzernumsatz von 10,0 bis 10,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro und das operative Konzernergebnis zwischen 0,900 und 1,0 Milliarden Euro gesehen.

(dpa)