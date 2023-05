Polizei stundenlang mit Einfangen von Rindern beschäftigt

Mehrere ausgebüxte Rinder haben im Alb-Donau-Kreis stundenlang die Polizei beschäftigt.

Die Rinder waren am frühen Donnerstagmorgen in Oberstadion gemeldet worden. Die Beamten rückten mit mehreren Streifen an, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag erklärte.

Eines der Rinder musste durch einen Jäger vorübergehend betäubt werden, drei weitere wurden durch freiwillige Helfer in Moosbeuren gefangen. Vier Tiere konnten ebenfalls in Moosbeuren in eine umzäunte Weide getrieben werden. Eine Kuh wurde erst in den späten Abendstunden durch den Besitzer wiedergefunden.

Nach vorläufigen Erkenntnissen beschädigte eines der freilaufenden Rinder ein Auto. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt, dürfte laut Sprecherin aber gering ausfallen. Wie viele Rinder am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen waren und warum ihnen überhaupt die Flucht gelang, blieb zunächst unklar.

(dpa)