Drei Verletzte nach Auffahrunfall mit fünf Autos

Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf der Autobahn 81 bei Ehningen (Kreis Böblingen) leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, übersah eine 21 Jahre alte Fahrerin am Samstagabend ein Stauende und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie fuhr auf das Auto eines 20 Jahre alten Mannes auf und schob es gegen das Auto einer 31 Jahre alten Frau davor. Die Fahrer zweier weiterer Autos konnten ebenfalls nicht mehr rechtzeitig reagieren und stießen den Angaben zufolge gegen die verunfallten Wagen. Insgesamt wurden bei dem Auffahrunfall drei Menschen leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach Schätzungen der Polizei liegt der Schaden bei rund 100.000 Euro.

(dpa)