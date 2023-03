Mehrere Wohnwagen in Rastatt ausgebrannt

Mehrere Wohnwagen sind auf einem Campingplatz in Rastatt ausgebrannt.

Ein Mensch erlitt dabei eine Rauchvergiftung, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Ursache für den Brand, bei dem am Donnerstagabend sechs Parzellen in Flammen standen, sei demnach vermutlich fahrlässiges Handeln gewesen. Ersten Erkenntnissen nach dürfte ein sechsstelliger Schaden entstanden sein. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)