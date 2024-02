Millionenschaden bei Brand in Zimmerei

Bei einem Brand in einer Zimmerei in Riederich (Landkreis Reutlingen) ist ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden.

Verletzte gab es nicht, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Das Feuer war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in dem Betrieb ausgebrochen.

Nachdem zunächst Anwohner Rauch und einen Brandgeruch gemeldet hatten, standen kurz darauf die ganze Zimmerei sowie mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände in Flammen. Auch ein benachbartes Industriegebäude sowie die Fassade eines Wohnhauses wurden laut Polizei beschädigt.

Umliegende Wohnhäuser wurden vorsorglich geräumt und die Bewohner vorübergehend in der Gemeindehalle in Riederich betreut. Nachdem der Einsatz beendet war, konnten sie wieder zurück in ihre Wohnungen. Weil die Zimmerei in der Nähe zur B312 liegt, wurde die Straße während der Löscharbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

