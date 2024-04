FC Augsburg bangt gegen Hoffenheim um Außenbahn-Duo

Werden Kevin Mbabu und Iago beim FC Augsburg rechtzeitig fit? Trainer Jess Thorup droht in Hoffenheim aber nicht nur der Ausfall seiner Flügelzange.

Der FC Augsburg hat vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr) einige personelle Fragezeichen. Die Einsätze der Außenbahnspieler Kevin Mbabu (Adduktoren) und Iago (Fußsohle) sowie von Mittelfeldspieler Fredrik Jensen (Wade) sind fraglich. Hier werde man "bis zur letzten Minute" abwarten, berichtete Trainer Jess Thorup am Freitag.

Definitiv fehlt nach seinem Mittelfußbruch Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj. Der 26-Jährige wurde auch schon operiert. Ebenfalls noch kein Kandidat für den Kader ist nach Fußproblemen Mittelfeldspieler Niklas Dorsch. Dafür kehrt nach abgelaufener Gelb-Sperre Stürmer und Kapitän Ermedin Demirovic in die Startelf zurück.

(dpa)