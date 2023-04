Kreislaufprobleme: BVB hofft auf schnelle Hummels-Rückkehr

Abwehrchef Mats Hummels ist beim spektakulären 3:3 (2:0) von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart am Samstag wegen Kreislaufproblemen ausgewechselt worden.

Der 34-Jährige habe schon am Morgen vor der Partie "angegeben, dass er einen leichten Infekt hat", sagte Trainer Edin Terzic. "Er hat dann ein bisschen Kreislaufprobleme bekommen und signalisiert, dass er nicht mehr weiterspielen kann", so der Coach über den Routinier, der nach der Pause in der Kabine geblieben war. "Wir hoffen, dass er die nächsten Tage nutzen kann, um wieder gesund zu werden."

Die Personalsituation in Dortmunds Abwehr war schon vor der Partie angespannt. Die Nationalspieler Nico Schlotterbeck und Niklas Süle fehlten dem Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga verletzt beziehungsweise angeschlagen. Für Hummels wurde dann der junge Soumaila Coulibaly eingewechselt.

(dpa)