Dieb stiehlt Hähnchen aus Grill-Imbiss

Ein Dieb hat aus einem Grill-Imbiss mehrere Hähnchen, 100 Getränkedosen und eine Kasse samt Wechselgeld gestohlen. Der Wagen war vor einem Einkaufsmarkt in Metzingen (Landkreis Reutlingen) abgestellt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Unbekannte brach das Schloss des Wagens auf und bediente sich dann. Wann genau am Wochenende die Tat geschah, kann die Polizei nicht sagen. Sie bittet nun um Zeugenhinweise.

(dpa)