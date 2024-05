Adler Mannheim holen Nationalspieler Michaelis zurück

Die Adler Mannheim haben Nationalspieler Marc Michaelis verpflichtet.

Der 28 Jahre alte Flügelstürmer unterschrieb beim Club aus der Deutschen Eishockey Liga einen mehrjährigen Vertrag, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hieß.

"Meine Motivation, bei der Neuausrichtung meines Herzensclubs eine wichtige Rolle einzunehmen, ist grenzenlos. Zwar liegen meine volle Konzentration und mein Fokus auf der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Tschechien, aber mir kribbeln jetzt schon die Finger", sagte Michaelis über seine Vorfreude auf die Zeit in seiner Geburtsstadt.

Bis 2014 gehörte Michaelis dem Mannheimer Nachwuchs an, ehe er im Alter von 18 Jahren nach Nordamerika wechselte. Dort gelang ihm der Sprung in die NHL. Für die Vancouver Canucks absolvierte er in der Saison 2020/21 15 Spiele, ehe er in die unterklassige AHL wechselte und anschließend in der Schweiz für die SCL Tigers und den EV Zug aufs Eis ging.

(dpa)