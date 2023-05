Mann nach Messerangriff in Buchhandlung in U-Haft

Nach einem Messerangriff auf eine Frau in einer Tübinger Buchhandlung sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.

Eine Richterin habe am Samstagvormittag Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei mit. Der 40-Jährige sei in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht worden. Er sei aufgrund seines psychischen Zustands auf medizinische Betreuung angewiesen.

Der mutmaßliche Angreifer soll die Kundin am Freitagnachmittag willkürlich ausgewählt und in den Oberkörper gestochen haben. Die 56-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben eines Polizeisprechers schwebt sie nicht mehr in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter hatte sich am Tatort widerstandslos festnehmen lassen.

(dpa)