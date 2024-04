Mann schlägt Gast mit Baseballschläger: Untersuchungshaft

Nach dem mutmaßlichen Angriff mit einem Baseballschläger in Karlsruhe ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen.

Der 25-Jährige werde eines versuchten Tötungsdelikts verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Mann soll am Montag einem Gast im Außenbereich eines Cafés mit dem Baseballschläger einen Schlag gegen den Hinterkopf versetzt haben. Mit einem weiteren Schlag soll er ihn am Rücken getroffen haben. Das 21 Jahre alte Opfer kam mit Kopf- und Rückenverletzungen ins Krankenhaus. Andere Gäste entrissen den Angaben nach dem mutmaßlichen Angreifer den Schläger und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um einen gezielten Angriff. Details zu einem möglichen Motiv wollte ein Polizeisprecher am Dienstag nicht nennen.

(dpa)