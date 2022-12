Mercedes-Benz baut E-Transporter-Werk in Polen

Der Autohersteller Mercedes-Benz will in Polen eine Fabrik für leichte elektrische Transporter errichten.

"Während wir in allen unseren bestehenden Werken flexibel Vans mit Verbrennungs- und mit Elektroantrieb auf einer Linie fertigen, werden wir in Jawor unser weltweit erstes reines Elektro-Werk aufbauen", sagte der Leiter von Mercedes-Benz Vans, Mathias Geisen, laut Mitteilung vom Montag. Aus der zwischenzeitlich geplanten Kooperation mit dem US-Elektroautobauer Rivian wird zumindest vorerst nichts.

Laut Aussagen bei einer Pressekonferenz in Warschau zusammen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki will der Konzern in den kommenden Jahren mehr als eine Milliarde Euro in das Werk investieren. Dieses soll ganz auf die kommende Generation rein elektrisch angetriebener, großer Vans ausgerichtet sein, die auf einer neuen Architektur aufbauen.

Die Entscheidung für Jawor hänge aber unter anderem noch von der Gewährung von Beihilfen ab, hieß es. In der Kreisstadt etwa 50 Kilometer westlich von Breslau unterhält der Autobauer seit 2017 ein Motorenwerk mit mehr als 800 Beschäftigten.

Unterdessen hat der Elektroautobauer Rivian seine erst im September bekannt gegebenen Überlegungen für eine gemeinsame Transporter-Produktion mit Mercedes-Benz auf Eis gelegt. Wie beide Seiten mitteilten, zieht das US-Unternehmen derzeit andere Projekte vor.

(dpa)