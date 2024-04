Fahndung mit Hubschrauber: Festnahme nach Diebstahl

Weil sie 19 E-Bikes im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen haben sollen, sind zwei Männer festgenommen worden.

Bei der Fahndung in der Nacht auf Dienstag war auch ein Polizeihubschrauber über Satteldorf (Landkreis Schwäbisch-Hall) im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher.

In der Nacht auf Montag sollen die beiden Verdächtigen in ein Fahrradgeschäft in Satteldorf eingebrochen sein und die Räder gestohlen haben. Im Laufe der Ermittlungen wurde dann die Fahndung nach den Männern eingeleitet und am frühen Dienstagmorgen konnten sie festgenommen werden.

(dpa)