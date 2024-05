1. FC Heidenheim will kleine Chance auf Europapokal nutzen

Um noch an den Playoffs der Conference League teilnehmen zu können, muss Heidenheim gegen Köln gewinnen und der SC Freiburg parallel bei Union Berlin verlieren.

Ohne Trainer Frank Schmidt geht es für Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim im letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch um die Teilnahme am Europapokal. Mit einem Sieg gegen den Tabellenvorletzten kann der Erstliga-Neuling möglicherweise von Rang neun auf den achten Tabellenplatz vorrücken. Dieser würde zur Teilnahme an den Playoffs der Conference League berechtigen, wenn Bayer Leverkusen am 25. Mai das DFB-Pokalfinale gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern gewinnt.

Um noch Achter werden zu können, müsste aber auch der SC Freiburg bei Union Berlin verlieren. Dann könnte Heidenheim in der Tabelle an Freiburg vorbeiziehen. Aber auch die mit Heidenheim punktgleichen Teams des FC Augsburg und von Werder Bremen haben noch Chancen auf den achten Platz. FCH-Cheftrainer Schmidt wird nach einer Knöcheloperation am Samstag fehlen. Er wird von seinem Assistenten Bernhard Raab vertreten.

(dpa)