KSC verpflichtet Aki Koch als dritten Torwart

Der 20-Jährige wechselt vom FSV Mainz 05 II nach Karlsruhe.

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Aki Koch als dritten Torwart für die kommende Saison verpflichtet. Der 20-Jährige wechsele von der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 in der Regionalliga Südwest in den Wildpark, teilte der Verein am Mittwoch mit. Zur Vertragslaufzeit machte der KSC keine Angaben.

