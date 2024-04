Nur 1:1 in Verl: Waldhof Mannheim gibt Führung aus der Hand

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat im Kampf um den Klassenerhalt zwei Punkte liegengelassen.

Durch das 1:1 (0:1) am Samstag beim SC Verl befinden sich die Kurpfälzer nur noch einen Zähler vor einem Abstiegsplatz. Die frühe Führung der Mannheimer durch Martin Kobylanski (5.) glich Verls Daniel Mikic (76.) aus. Mannheims Samuel Abifade kassierte zudem die Gelb-Rote Karte (46.) und fällt somit für ein Spiel aus.

Der Waldhof kam in Verl gut in die Partie und verleitete die Gastgeber durch frühes Pressing zu Fehlern. Einen davon nutzte Kobylanski. In der Folge blieb Mannheim spielbestimmend und ließ kaum Chancen der Ostwestfalen zu.

Kurz nach dem Seitenwechsel musste Abifade vom Feld. Danach war Verl optisch überlegen, doch erst in der Schlussviertelstunde kam Mikic zum Ausgleich. Wenige Minuten später zappelte der Ball nach einem Schuss von Hendrik Mittelstädt wieder im Waldhof-Tor. Der Stürmer hatte zuvor aber Marcel Seegert gefoult. Der Treffer fand keine Anerkennung.

(dpa)