Torwart Kastenmeier patzt: KSC erkämpft 2:2 gegen Düsseldorf

Zweimal liegt die Fortuna vorn, zweimal kommt der Karlsruher SC zurück. Beim Treffer zum Endstand hilft Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmeier mit.

Ein Patzer von Torhüter Florian Kastenmeier im Duell mit dem Karlsruher SC hat verhindert, dass Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an den Aufstiegsrelegationsplatz herstellt. Trotz zweimaliger Führung mussten sich die Rheinländer am Samstagabend auswärts mit einem 2:2 (1:0) begnügen. Sie warten in der Liga auch nach dem fünften Anlauf auf einen Dreier in diesem Kalenderjahr.

Christos Tzolis (37. Minute) brachte die Gäste vor 26 563 Zuschauern aus kurzer Distanz in Führung. Zwar gelang KSC-Kapitän Jerôme Gondorf (48.) nach der Pause der zwischenzeitliche Ausgleich, doch beinahe im Gegenzug war erneut Tzolis (51.) zur Stelle. Beim 2:2 durch David Herold (63.) rutschte Kastenmeier der Ball unglücklich durch die Hände.

In der Tabelle bleibt die Fortuna mit fünf Zählern Rückstand auf den drittplatzierten Hamburger SV Siebter. Der KSC klettert zumindest vorübergehend auf den neunten Rang.

KSC-Coach Christian Eichner veränderte das System und baute seine Startelf auf vier Positionen um. Mehr Kontrolle hatten von Beginn an aber die Düsseldorfer, die sich durch Tzolis belohnten. Nach dem Seitenwechsel bäumten sich die Hausherren dann auf und wurden stärker. Gondorf und Herold glichen jeweils aus. Zwischenzeitlich hatte erneut der Grieche Tzolis für Düsseldorf getroffen.

(dpa)