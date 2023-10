E-Scooter-Fahrerin von Stadtbahn schwer verletzt

Eine E-Scooter-Fahrerin hat in Heilbronn an einer Kreuzung wohl eine rote Ampel missachtet und ist von einer Stadtbahn schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, besteht bei der 30-Jährigen nach der Kollision jedoch keine Lebensgefahr. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Stadtbahnfahrer hatte noch eine Notbremsung eingeleitet. In der Bahn wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

(dpa)