Security-Mitarbeiter mit Stein verletzt: Mann in U-Haft

Weil er einen Mann mit einem Backstein schwer verletzt haben soll, sitzt ein 29-Jähriger in Untersuchungshaft.

Dem Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn am Mittwoch mitteilten. Er war am 9. Oktober mit zwei Freunden aus einer Disco in Leingarten (Landkreis Heilbronn) geflogen. Die Männer sollen in Streitigkeiten verwickelt gewesen sein. Aus Wut darüber soll der Tatverdächtige vor dem Club Steine in Richtung Security-Team geworfen haben. Dabei traf er einen 50 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter am Kopf. Er wurde noch am Tatort festgenommen.

(dpa)