Auffahrunfall wegen Reifen auf der Autobahn: Vier Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A6 im Hohenlohekreis sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Der 35-Jährige kam mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit. Grund für den Auffahrunfall war ein Reifen auf der Fahrbahn bei Bretzfeld, wegen dem ein Auto bremsen musste. Andere Autos fuhren dem Wagen daraufhin auf. Bei dem Unfall am Samstag entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von rund 14.000 Euro.

(dpa)