Naturkosmetik-Hersteller Weleda meldet Verlust

Der Naturkosmetik-Hersteller Weleda hat im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben.

Das konsolidierte Betriebsergebnis (Ebit) sei im Jahr 2022 auf minus 3,3 Millionen Euro gesunken, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Im Vorjahr lag das Ebit noch bei 13,3 Millionen Euro. Hauptgründe dafür seien eine Restrukturierung in Frankreich, ein Umsatzrückgang in der Naturkosmetik und Kostensteigerungen.

Der Umsatz ging den Angaben zufolge im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent zurück auf 413,8 Millionen Euro (Vorjahr: 424,8 Mio). Im Bereich Naturkosmetik sank er um fünf Prozent auf 326,4 Millionen Euro. In der Sparte Arzneimittel stieg er dagegen um sieben Prozent auf 87,4 Millionen Euro. Die Konsumstimmung habe im vergangenen Jahr abgenommen.

Die Weleda AG hat ihren Sitz im schweizerischen Arlesheim bei Basel und eine deutsche Niederlassung in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis. Rund 2500 Menschen sind bei dem Hersteller von Naturkosmetik und Arzneimitteln beschäftigt.

(dpa)