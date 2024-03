Auto kommt ins Schleudern und bleibt auf der Seite liegen

Eine 32-Jährige ist in einem Wohngebiet in Tamm (Kreis Ludwigsburg) aus unbekannten Gründen mit ihrem Auto ins Schleudern gekommen, auf zwei Rädern über den Gehweg gefahren und schließlich auf der Seite liegen geblieben.

Bei dem Unfall am Freitag streifte das Auto ein Wohnmobil und eine Hecke, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr musste die Frau demnach aus ihrem Auto bergen. Einem Polizeisprecher zufolge war sie nicht verletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wurde zunächst auf 25.000 Euro geschätzt.

(dpa)