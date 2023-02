Als Henker verkleideter Mann löst Polizeieinsatz aus

Ein als Henker verkleideter Mann mit einem Requisitenschwert hat in der Esslinger Altstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein als Henker verkleideter Mann mit einem Requisitenschwert hat in der Esslinger Altstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten offensichtlich Sorge vor einer Gewalttat, als sie den Darsteller einer mittelalterlichen Stadtführung sahen. Sie alarmierten die Polizei wegen eines "maskierten Mannes mit einem Gewehr", wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Beamten sperrten daraufhin am Freitag teilweise den Marktplatz ab, auf dem der Mann gesichtet wurde. Im Keller eines nahe gelegenen Hauses konnten die Polizisten dann den "Henker" aufspüren - und stellten fest, dass der Mann sich dort auf seine Stadtführung vorbereitete.

(dpa)