Besitz von 16 Kilo Haschisch: Haftbefehl gegen 39-Jährigen

Weil er im Besitz von etwa 16 Kilogramm Haschisch gewesen sein soll, hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 39-Jährigen erlassen.

Als Fahrgast eines Taxis war der Verdächtige am Montagabend kontrolliert worden, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilen. Dabei wurde eine Plastiktüte mit dem Haschisch gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollten die Drogen weiterverkauft werden. Auch Bargeld in Höhe von knapp 6000 Euro wurde bei dem Mann gefunden. Er wurde laut Polizei vorläufig festgenommen. Am Dienstag erließ ein Richter schließlich Haftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge.

(dpa)