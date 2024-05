Kriminalität

vor 19 Min.

Streit um Pfandflasche eskaliert: Ein Schwerverletzter

Ein 66-Jähriger sucht an einem Glascontainer im Bodenseekreis nach Leergut. Er gerät mit einem zweiten Mann in Streit. Am Ende kommt der 66-Jährige mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus.

Beim Streit um eine Pfandflasche in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) ist nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei ein Mann schwer verletzt worden. Ein 66-Jähriger habe bei einem Glascontainer nach Leergut gesucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei er am Dienstag mit einem Unbekannten wegen einer Flasche in Streit geraten. Während der Auseinandersetzung soll der Mann dem 66-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Der Verletzte fuhr demnach mit seinem Auto zu einer Arztpraxis, wo er zunächst versorgt wurde. Später sei er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigem Stand nicht, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige sei trotz großangelegter polizeilicher Fahndung mit Hubschrauber und Drohne zunächst nicht gefunden worden. (dpa)

