Unbekannte stehlen 17 Friesenhühner aus Stall in Heidelberg

Unbekannte haben 17 Hühner aus einem Stall in Heidelberg gestohlen.

Die Täter schnitten zwischen Samstagabend und Sonntagmittag den Maschendrahtzaun des Gartens auf und verschafften sich so Zugang zu dem Grundstück, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Diebe nahmen dann nur Friesenhühner mit. Hühner anderer Rasse, die ebenfalls in dem Stall der 45 Jahre alten Eigentümerin untergebracht waren, stahlen sie nicht. Warum die Täter nur die Friesenhühner stahlen und was mit den Tieren passiert sein könnte, dazu gab es zunächst keine konkreten Vermutungen, sagte die Sprecherin. Der Beuteschaden belief sich den Angaben nach auf rund 100 Euro. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und suche nach möglichen Zeugen.

(dpa)