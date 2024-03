Verdächtiger nach Messerattacke in Reutlingen flüchtig

Nach einem Messerangriff in einem Reutlinger Lokal ist eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter zunächst erfolglos geblieben.

Der verdächtige 19-Jährige sei wegen Gewaltdelikten polizeibekannt und vorbestraft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Sie ermitteln wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Am Montagabend sollen der Mann und ein 29-Jähriger in einer Gaststätte in einen Streit mit Handgreiflichkeiten geraten sein. Auch Gläser und Stühle sollen geworfen worden sein. In der Folge soll der 19-Jährige ein Messer gezogen, seinem Kontrahenten eine Stichverletzung zugefügt haben und geflohen sein. Das Opfer konnte das Krankenhaus nach einer Behandlung am Dienstag wieder verlassen.

(dpa)