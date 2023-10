Bauarbeiter finden rauchende Phosphor-Granate

Bauarbeiter haben in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) eine Phosphor-Granate gefunden.

Als sie am Freitag einen Gehweg mit einem Bagger aufrissen, fing die Granate durch Kontakt mit dem Sauerstoff an zu qualmen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Finder brachte die Granate aus dem Zweiten Weltkrieg zu einer Ackerfläche auf der anderen Straßenseite. Die Feuerwehr kam und sicherte die Granate in einem Wassereimer, bis der Kampfmittelbeseitigungsdienst eintraf.

(dpa)