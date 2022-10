18 Giftköder auf Wiese in Weil am Rhein entdeckt

Auf einer Wiese in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) sind fast 20 Giftköder ausgelegt worden.

Eine Spaziergängerin habe sie am Samstagabend in der Nähe einer Bushaltestelle entdeckt, teilte die Polizei mit. Bei den Ködern handelte es sich um 18 präparierte Hähnchenteilen, in denen sich Kanülen befanden. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

(dpa)