Frau nach Wohnungsbrand in Lebensgefahr

Nach einem Brand in einer Wohnung in Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) schwebt eine Frau in Lebensgefahr.

Die 54-Jährige habe am Donnerstag mutmaßlich Essen auf dem Herd zubereitet und sei dann eingeschlafen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und fand die bewusstlose 54-Jährige. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Nach Aussagen einer Polizeisprecherin war die Frau auch am Freitagvormittag noch in Lebensgefahr. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. PM Polizei (dpa)

