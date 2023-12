19-Jähriger an Bahnübergang tödlich verunglückt

Ein 19-jähriger Autofahrer ist an einem beschrankten Bahnübergang in Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) ums Leben gekommen.

Er blieb am Montagabend Zeugenangaben zufolge wegen eines Unfalls mit seinem Wagen auf dem Gleisbett stehen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann versuchte noch, das Fahrzeug vom Gleis zu fahren, was jedoch nicht gelang. Kurz darauf stieß ein Zug gegen das Auto, in dem sich der junge Mann befand. Der Wagen wurde völlig zerstört.

Nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort starb der 19-Jährige laut Polizei in einem Krankenhaus in Ravensburg. Der beschädigte Zug konnte die Fahrt fortsetzen. Die 19 Fahrgäste und der Zugführer blieben unverletzt.

(dpa)