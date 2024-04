Motorradfahrer stirbt zwei Tage nach Zusammenstoß mit Auto

Zwei Tage nach einem Unfall in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) ist ein Motorradfahrer gestorben.

Polizeiangaben vom Dienstag zufolge erlag er seinen Verletzungen am Montag in einem Krankenhaus. Der 60-Jährige war am Samstag von einem Auto erfasst worden, das von einem Tankstellengelände auf die Straße eingefahren war.

(dpa)