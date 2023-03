Rund 200.000 Euro Schaden bei Brand in Werkstatthalle

Beim Brand einer Werkstatthalle in Mannheim ist ein Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden.

Das Feuer war am frühen Samstagmorgen an einem Auto ausgebrochen und hatte sich auf das Gebäude ausgebreitet, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen löste ein technischer Defekt an einem Wagen den Brand aus. Das Feuer beschädigte außer der Halle noch weitere, vier darin abgestellte Fahrzeuge. Das Gebäude war schließlich einsturzgefährdet.

(dpa)