Südzucker-Finanzvorstand geht 2024 in den Ruhestand

Der Südzucker-Konzern muss sich auf die Suche nach einem neuen Finanzchef begeben.

Thomas Kölbl habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er seinen am 31. Mai auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde, teilte der Mannheimer Zuckerproduzent am Mittwoch mit. Der 61-jährige Kölbl war den Angaben zufolge fast 34 Jahre bei Südzucker beschäftigt, davon knapp 20 Jahre als Mitglied des Vorstands. Der Aufsichtsrat will die kommenden Monate nutzen, um die Nachbesetzung des Postens zu regeln.

(dpa)