Verdächtig riechender Brief: Einsatz bei Autozulieferer ZF

Ein stechend riechender Brief hat beim Autozulieferer ZF in Friedrichshafen (Bodenseekreis) einen Einsatz ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Mitarbeitende am Samstagvormittag einen auffälligen Geruch in den Postsendungen an das Unternehmen wahrgenommen und die Polizei verständigt. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst kamen auf das Firmengelände.

Einsatzkräfte öffneten unter Schutzvorkehrungen den verdächtigen Brief und fanden darin einen öligen Gegenstand. Laut einer Sprecherin der Stadt Friedrichshafen handelte es sich um einen Dichtungsring. Laut Polizei bestand keine Gefahr. Wie viele Einsatzkräfte vor Ort waren, konnte ein Sprecher der Polizei nicht mitteilen.

(dpa)