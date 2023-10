Autotransporter gerät auf A5 in Brand

Ein mit mehreren Autos beladener Transporter ist aus bisher ungeklärter Ursache auf der Autobahn A5 bei Lahr (Ortenaukreis) in Brand geraten.

Betroffen war die Fahrbahn in Richtung Freiburg, wie ein Polizeisprecher am Montagabend berichtete.

Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Einsatz dauerte am Abend noch an, wie der Sprecher mitteilte. Ob sich möglicherweise auch E-Autos unter den Fahrzeugen befanden, werde noch ermittelt.

(dpa)