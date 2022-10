Fahrzeuge brennen in Tiefgarage: Hoher Schaden

Bei einem Brand mehrerer Fahrzeuge in einer Tiefgarage in Oberkirch (Ortenaukreis) ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von 500.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geriet am Samstagnachmittag zunächst ein Motorrad in Brand. Die Flammen breiteten sich auf zwei Motorräder und einen Geländewagen aus. Rauch und Hitze zogen weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft, ebenso die über der Tiefgarage befindlichen Firmen. Feuerwehrkräfte löschten. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

(dpa)