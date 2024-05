Qualifikation: Nur Moerings schneller als Dreher

Der niederländische Springreiter Bas Moerings hat Hans-Dieter Dreher den Sieg bei der Qualifikation für den Großen Preis des Mannheimer Maimarkt-Turniers noch entrissen.

Auf Kivinia blieb Moerings am Montag fehlerfrei und gewann in 57,55 Sekunden. Der 52 Jahre alte Dreher und Jiniki landeten in 60,43 Sekunden direkt dahinter. Wilma Hellström aus Schweden beendete mit Quinti die mit 30.240 Euro dotierte internationale Springprüfung auf dem dritten Platz.

Der Riesenbecker Christian Kukuk verpasste auf Creature das Podest um 0,08 Sekunden und belegte bei regnerischen Bedingungen den vierten Rang. Insgesamt traten 56 Paare an. Der Große Preis der Badenia bildet am Dienstag (14.00 Uhr) den Abschluss des mehrtägigen Turniers.

(dpa)