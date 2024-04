Polizei

vor 20 Min.

SEK-Einsatz im Ostalbkreis: Mann verschanzt sich in Haus

Mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei ein Haus in Böbingen an der Rems im Ostalbkreis umstellt.

Darin habe sich ein Mann verschanzt, den man in Gewahrsam nehmen wolle, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Mann könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden, man wolle verhindern, dass er sich etwas antue. Er befinde sich alleine in dem Haus, Gefahr für außenstehende Personen bestehe nicht. Ob der Mann bewaffnet sei, sei unklar - deshalb sei das Spezialeinsatzkommando vor Ort. Der Einsatz laufe derzeit noch. Angehörige hätten die Polizei verständigt, so der Sprecher. (dpa)

Themen folgen