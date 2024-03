Fridays For Future und Verdi gehen auf die Straße

Unter dem Motto "Wir fahren zusammen" rufen an diesem Freitag die Klimabewegung Fridays For Future und die Gewerkschaft Verdi zum bundesweiten Klimastreik auf.

In Baden-Württemberg soll in 20 Städten demonstriert werden, wie Fridays For Future ankündigte. In manchen Städten sind gemeinsame Kundgebungen mit den streikenden Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs geplant.

Die mit Abstand größte Demonstration ist in Freiburg angemeldet. Dort rechnen die Veranstalter mit 9500 Teilnehmern. "Unsere Aktionen hatten in der Vergangenheit schon ähnlich guten Zulauf", sagte eine Freiburger Sprecherin von Fridays For Future am Donnerstag. Zudem hätten viele Streikende aus dem ÖPNV angekündigt, ihren Streiktag auf der Klima-Demonstration verbringen zu wollen. Weitere größere Demonstrationen sind in Stuttgart (2000 Teilnehmer), Mannheim (1500), Heidelberg (1000) und Karlsruhe (400) geplant.

Ein verlässlicher Nahverkehr sei wichtig für das Erreichen der Klimaziele, so Fridays For Future. Man wolle nicht mehr zulassen, dass die Ampelregierung den Nahverkehr und die Klimapolitik vor die Wand fahre. Gemeinsam mit den Beschäftigten soll eine Bewegung aufgebaut werden, die gemeinsam für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit kämpft.

(dpa)