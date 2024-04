Mordverdacht: Duo in Freiburg vor Gericht

Ein tödlicher Angriff in einer Freiburger Wohnung wird in einem Mordprozess aufgerollt. Die Frage nach einem Motiv bleibt zunächst unbeantwortet.

Eine 24-Jährige und ihr mutmaßlicher Komplize stehen vor Gericht, weil sie den Vater der Frau im vergangenen Sommer heimtückisch getötet haben sollen. Die Angeklagte und der 23 Jahre alte Mitangeklagte sollen zudem auf die Mutter der Frau eingestochen, eingeschlagen und sie damit lebensgefährlich verletzt haben. Der Prozess vor dem Freiburger Landgericht begann am Montag und soll bis Anfang Mai laufen.

Die Angeklagten sind Deutsche. Sie sitzen in Untersuchungshaft und wurden in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Sie schwiegen vor Gericht. Ihre Anwälte teilten mit, dass sie sich zunächst weder zur Person noch zu den Vorwürfen äußern wollten.

Dem Duo werden gemeinschaftlicher Mord, versuchter gemeinschaftlicher Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Bei Mord droht laut Strafgesetzbuch eine lebenslange Freiheitsstrafe. In welcher Beziehung die beiden Angeklagten miteinander stehen oder standen, blieb offen.

Ein Motiv für die Gewalttat blieb auch nach der Anklageverlesung unklar. Von Habgier war keine Rede. Laut Anklage war die Attacke vorbereitet: Die Angeklagten kamen mit einem großen Küchenmesser, einem Beil, einem Hammer und einer Eisenstange in die Freiburger Wohnung der Eltern der jungen Frau.

Es habe einen "Vernichtungswillen" gegeben, so die Anklage. Der Angriff in den frühen Morgenstunden eines Julitages sei für die Opfer völlig unerwartet gekommen.

Der Vater bekam mehrere Stiche ins Herz und starb am Tatort. Die Mutter kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde laut Anklage dort mehrere Stunden lang operiert. Die Anklagten wurden kurze Zeit später festgenommen.

(dpa)