Südzucker rechnet mit noch mehr Umsatz und höherem Gewinn

Der Südzucker-Konzern hebt seine Jahresziele wegen besserer Geschäfte mit Zucker noch einmal an.

Der Umsatz des laufenden Geschäftsjahres (per Ende Februar) soll nun auf 9,7 bis 10,1 Milliarden Euro klettern nach 7,6 Milliarden im Vorjahr, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Erst Mitte Oktober hatte der Konzern schon einmal seine Prognose erhöht und eine Spanne von 9,4 bis 9,8 Milliarden Euro ins Auge gefasst. Die Verbesserung werde durch das Segment Zucker getragen. Die Südzucker-Aktien legten nach Bekanntwerden der Nachricht um 3,7 Prozent zu.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des Geschäftsjahres soll nun 890 bis 990 Millionen Euro betragen. Es würde damit an beiden Enden jeweils um 80 Millionen besser ausfallen.

Im dritten Geschäftsquartal dürfte das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahresniveau deutlich zulegen. Die Zahlen zur Geschäftsentwicklung zwischen September und November will der Vorstand am 12. Januar veröffentlichen.

(dpa)