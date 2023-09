Kabel beschädigt: Arbeiter erleidet Stromschlag

Ein Arbeiter hat bei Grabungsarbeiten in Durmersheim (Kreis Rastatt) einen Stromschlag erlitten und ist in eine Klinik gekommen.

Bei den Baggerarbeiten sei am Mittwoch ein Kabel beschädigt worden, so dass ein Lichtbogen entstand, sagte ein Polizeisprecher. In der Folge kam es am Mittwochvormittag zu einem Stromausfall in Durmersheim. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.

(dpa)