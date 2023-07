50.000 Euro Schaden bei Schuppenbrand

Beim Brand zweier Gartenschuppen im Landkreis Ravensburg ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.

Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer in Berg war am Samstagmittag aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurden die Schuppen fast komplett zerstört. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude.

(dpa)