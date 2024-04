Mann angegriffen: Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Weil er seinen 63 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und bedroht haben soll, ist ein 61 Jahre alter Mann zur Unterbringung in eine forensische Psychiatrie eingewiesen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann am Donnerstag in Friedrichshafen (Bodenseekreis) auf sein Gegenüber losgegangen und habe dabei Drohungen ausgesprochen, teilte die Polizei in Ravensburg am Freitagabend mit.

Der Angegriffene konnte demnach ausweichen, die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Der Mann musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Am Freitagnachmittag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags erließ.

(dpa)